Dans une interview au magazine allemand Der Spiegel, le souverain de l’Etat artificiel de Jordanie a à nouveau gesticulé en direction d’Israël. Abdallah II a averti que si Israël étendait sa souveraineté sur une quelconque partie de la Judée-Samarie, et particulièrement la vallée du Jourdain « cela provoquera une grande collusion avec le royaume de Jordanie ». Le roitelet a rajouté qu’il ne parlait pas encore de rupture des relations diplomatiques avec Israël (dans lesquelles il aurait beaucoup plus à perdre qu’Israël !!!) mais qu’il « étudiera toutes les options ». Il a rappelé que sa position est soutenue par beaucoup de pays européens et d’ailleurs qui estiment que… »le droit de la force n’a pas sa place au Moyen-Orient.

Un petit rappel pour ce roi dont le régime ne tient que par le soutien américain, saoudien et israélien: son grand-père l’émir Abdallah 1er avait reçu la « Transjordanie » en cadeau de compensation de la part de la Grande-Bretagne sur le compte des 4/5e du territoire destiné au Foyer national juif selon la Conférence de San Remo de 1920. Et en 1948, lors de la guerre d’agression de sept pays arabes contre l’Etat d’Israël naissant, la Jordanie avait conquis et annexé la Judée-Samarie ainsi que la partie orientale de Jérusalem, occupation qui n’a été reconnue que par deux Etats au monde: la Grande-Bretagne et le Pakistan. En 1967, Israël n’a fait que récupérer ce qui appartient au peuple juif depuis plusieurs millénaires.

Sans s’étendre sur ce qu’ont fait les Jordaniens avec les pierres de tombes juives du cimetière du mont des Oliviers.

Alors, les menaces….

Photo Flash 90