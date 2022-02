Comme s’il n’y avait pas actuellement de problèmes plus brûlants dans son domaine d’action, le ministre travailliste de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev poursuit inlassablement sa campagne bien orchestrée contre les Juifs de Judée-Samarie.

Lors d’une séance du cabinet politico-sécuritaire, le ministre a reproché au chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi « de ne pas agir avec assez de fermeté contre la violence des habitants juifs envers les ‘Palestiniens' ». Le chef de Tsahal s’est défendu en réfutant catégoriquement cette accusation.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a été obligé de courir à la rescousse d’Aviv Kochavi : « Alors que Tsahal sous la direction du chef d’état-major assume ses responsabilités et renforce son dispositif, le ministre de la Sécurité intérieure à malheureusement choisi de rechercher des coupables au lieu d’aider à trouver des solutions. ». Le ministre a aussi égratigné son collègue de la Sécurité intérieure en rappelant que la police dispose de plus de prérogatives que Tsahal sur ces questions et est mieux équipée pour enquêter et s’occuper de citoyens israéliens. Benny Gantz regretté qu’Omer Ber-Lev agresse ainsi le chef d’état-major au lieu de dialoguer calmement avec lui. Il a déclaré : « Nous travaillons ensemble, coopérons et nous entraidons en vue d’un objectif commun : la préservation de notre sécurité et de nos valeurs (…) Tsahal a besoin d’associés tels que le Shin Bet et la police… ».

