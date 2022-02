Alors que les pourparlers reprennent à Vienne entre l’Iran et les pays signataires de l’accord de Vienne, un groupe de 33 sénateurs républicains a adressé un avertissement au président Joe Biden. Dans leur lettre, ils préviennent qu’ils feront tout pour faire échouer un éventuel accord si celui-ci n’est pas présenté au Congrès pour être débattu avant approbation. Ils rappellent une loi votée en 2015, avant la signature de l’accord de Vienne, et qui stipule que tout nouvel accord avec l’Iran devra être présenté au Congrès qui disposera de 60 jours pour l’examiner et l’approuver…ou non.

Les sénateurs évoquent « tous les moyens de pressions disponibles » pour contrer un accord dans un tel scénario. Ils soulignent que tout accord avec l’Iran aurait des conséquences significatives sur la sécurité des Etats-Unis, ce qui exige l’aval du Congrès et au moins des deux-tiers des sénateurs. « L’arme fatale » brandie par ces sénateurs est la menace d’un nouveau retrait américain d’un accord en cas de victoire d’un candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024. La politique étrangère de l’Administration Biden pourrait déjà être mise à mal dès le mois de novembre 2022 avec les élections de mi-mandat au Congrès qui s’annoncent comme une reconquête du Sénat par le Parti républicain.

L’initiateur de cette lettre est le sénateur du Texas Ted Cruz, adversaire de la première heure de l’accord de 2015 et fervent partisan de l’Etat d’Israël.

Photoillustration