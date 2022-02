Le tribunal du district de Jérusalem pour la jeunesse a mis en examen un jeune homme de mère juive et père musulman qui a participé aux émeutes pogromistes du mois de mai à Jérusalem, lors de l’Opération « Gardiens des Murailles ». Le jeune homme habite dans la partie orientale de Jérusalem.

Durant son procès, il a invoqué sa judéité et le fait « qu’un Juif ne hait pas un autre Juif » mais le juge Ilan Sela ne s’est pas laissé impressionner et au vu des nombreux témoignages et preuves il l’a mis en examen pour « terrorisme avec circonstances aggravantes, émeutes et tentative d’agression sur un policer avec circonstances aggravantes ». Le tribunal a également estimé que l’accusé a voulu exploiter sa judéité biologique pour tenter d’échapper à la sanction, alors qu’il n’a aucun lien avec une quelconque identité juive et n’a pas été élevé dans la religion juive.

L’accusé a notamment activement participé au lynchage d’un Juif qui se promenait avec son chien. La victime avait été gravement blessée.

Un officier de police a souligné le fait que les jeunes arabes nés de mère juive mais musulmans par leur père et qui habitent dans la partie orientale de Jérusalem sont considérés par la police comme particulièrement extrémistes et violents et on joué un rôle prépondérant dans les émeutes du mois de mai !

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90