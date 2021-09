Le Trésor américain ainsi que le Qatar ont annoncé de nouvelles sanctions économiques conjointes à l’encontre du Hezbollah libanais. L’objectif de ces sanctions est de porter atteinte aux sources de financement de l’organisation terroriste pour ses activités dans la péninsule arabique.

Le Trésor américain a publié une liste de noms d’individus qui aident le Hezbollah à collecter des fonds, parmi eux des Arabes « palestiniens », un citoyen saoudien et des ressortissants des Emirats. L’une des hauts-responsables du Trésor américain a déclaré : « Le Hezbollah tente d’utiliser à mauvais escient le système financier mondial en créant des réseaux de contributeurs dans le but de remplir ses caisses et de financer ses activités terroristes ».

