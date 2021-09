Malgré les déclarations d’intention du nouveau président du Parti travailliste britannique Keir Starmer quant au combat contre l’antislmitisme au sein de son parti, la Convention des Jeunes travaillistes a voté une résolution nettement hostile à Israël. Le texte qui va très loin dénonce la « naqba qui se poursuit en Palestine », la « violence israélienne » et « l’emploi de la force pour attaquer la mosquée Al-Aqsa, expulser les habitants du quartier Sheikh Jarrah et les attaques meurtrières sur Gaza ». Le texte poursuit avec tous les poncifs sur Israël, qualifié ‘d’Etat-apartheid ». Il faut préciser que la résolution a été élaborée avec le « gracieux concours » d’ONG israéliennes telles que B’Tselem. Les membres de la convention ont également salué la décision de la Cour pénale intrenationale de la Haye d’ouvrir une enquête contre Israël et Tsahal pour « crimes de guerre commis par Israël depuis 2014 ». Elle appelle aussi le gouvernement britannique à cesser de vendre des armes à Israël et à « prendre des mesures effectives contre Israël ». « La Grande-Bretagne doit se positionner du bon côté de l’Histoire », conclut la résolution antisémite !

Le chef du Parti travailliste et la ministre des Affaires étrangères ont dénoncé cette résolution et ont annoncé qu’ils la combattront.

Photo illustration

