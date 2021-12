Sentant « l’air du temps », les organisations laïques multiplient leurs exigences. Le Forum laïc, l’organisation ‘Hidoush et un groupe de familles de soldats actuel ou futurs de Tsahal ont saisi la Cour suprême afin qu’elle ordonne à Tsahal de modifier le règlement pour permettre aux soldats, officiers et employés qui n’observent pas la cacherout de pouvoir manger du ‘hametz à Pessa’h dans les bases, hors des réfectoires. Ces organisations ont déjà agi à plusieurs reprises auprès du Parquet, du ministre de la Défense qui n’ont pas répondu de manière précise à leur requête.

Dans le document remis à la Cour suprême, les requérants se plaignent que chaque année, à Pessa’h, les soldats non-observants ou non-juifs ont interdiction d’amener avec eux toute nourriture ‘hametz et ne peuvent pas recevoir de colis même s’ils ne contiennent pas de la nourriture ‘hametz. Ils dénoncent une « atteinte à la vie privée des soldats » par la recherche de ‘hametz dans leur chambres et leurs affaires et soulignent que ces prescriptions s’imposent déjà avant la fête (sic). les requérants parlent d’une « grave atteinte aux droits élémentaires des soldats ».

Afin d’appuyer leur demande, ces organisations et parents invoque une jurisprudence de la Cour suprême de l’an passé – après une requête similaire du Forum laïc – qui avait interdit aux agents de surveillance à l’entrée des hôpitaux de fouiller les visiteurs à Pessa’h pour voir s’ils introduisaient de la nourriture ‘hametz dans les établissements. Les juges avaient également décrété que l’on ne pouvait pas empêcher des patients ou des employés de consommer du h’ametz de manière privée.

Photo Shlomi Cohen / Flash 90