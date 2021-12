La Knesset a rejeté par 57 voix contre 45 une proposition de loi du député Elie Cohen (Likoud) demandant à expulser du pays les familles de terroristes ayant commis des attentats en Israël.

Lors des débats, Elie Cohen avait dit : « Il y a deux facteurs qui peuvent aider à empêcher des attentats : la destructions des maisons et l’expulsion des familles des terroristes. Il est inimaginable que des membres du gouvernement et de la coalition ne condamnent pas de manière claire tous les attentats et ne soutiennent pas de manière claire également les forces de sécurité qui éliminent les terroristes ».

Le député Betzalel Smotritch a rappelé au Premier ministre Naftali Benett qu’il fut un temps un chaud partisan de cette mesure dissuasive : « Mais c’était Benett avant qu’il ne vende son âme aux partisans du terrorisme du Mouvement islamique pour sa survie politique. Aujourd’hui, il a fait échouer cette loi avec la Liste arabe ».

Le vote des députés Yamina et du Premier ministre a provoqué des remous dans les bancs de l’opposition, où de nombreux députés de droite ont conspué Naftali Benett et scandé « Honte ! Honte ! » en direction du Premier ministre. Moshé Arbel (Shass) est allé jusqu’à qualifier le Premier ministre de « partisan du terrorisme ».

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90