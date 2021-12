Non-lieu pour les deux gardes-frontières qui ont éliminé le terroriste

Le Procureur de l’Etat a décidé de clore le dossier des deux gardes-frontières qui ont éliminé il y a cinq jours le terroriste auteur de l’attentat au couteau à la Porte de Damas. Dans ses attendus, le Procureur décrète qu’il y a eu « une justification légale à l’utilisation de leur arme » et que « les explications fournies par les deux gardes-frontières sur leur état de légitime défense étaient recevables et corroboraient ce que l’enquête avait déterminé, à savoir que le terroriste tentait de se relever ». Il s’agit de la fin d’une affaire qui n’aurait même pas dû avoir lieu et on ne peut que regretter que cela ne fut pas le cas pour l’affaire El-Or Azaria qui a empoisonné la vie du pays durant plusieurs années.

