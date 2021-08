Avec l’augmentation exponentielle et inquiétante du nombre de malades et de cas graves, le cabinet du Corona s’est réuni mardi soir et et a renforcé les mesures dans l’espoir d’enrayer la progression du virus Delta. Toutes les recommandations du ministère de la Santé ont été adoptées.

Elargissement du « Pass Vert » aux lieux réunissant moins de 100 personnes et quel que soient leur âge

Obligation du port du masque en espace ouvert dans les rassemblements de 100 personnes et plus

Réduction du taux d’activité des administrations ministérielles à 50% de présence, avec possibilité de flexibilité de la part du directeur-général selon les situations et les besoins.

Recommandation du télétravail pour le secteur privé

Obligation de confinement pour tout adulte vacciné qui s’occupe d’un mineur de moins de 12 ans ou d’une personne non autonome contaminés.

Renforcement du contrôle du port du masque et du confinement

Pour les voyages à l’étranger ou les retours de l’étranger : a) Pays « rouges » : Interdiction totale de voyager sauf cas exceptionnels après aval de la commission spéciale b) Pays « oranges » : la liste sera rallongée et les personnes revenant de ces pays devront entrer en confinement, y compris les personnes vaccinées ou guéries c) Pays « verts » : une liste restreinte sera dressée. Les personnes qui en reviennent devront être en confinement jusqu’à réception d’un résultat PCR négatif.

Autres recommandations : cesser de se serrer la main, de s'étreindre ou de s'embrasser et éviter les rassemblements non nécessaires en espaces clos. Il est également demandé aux personnes de plus de 60 ans d'éviter des rassemblements ou des rencontres avec des personnes non-vaccinées en espaces clos.

En voulant à tout prix montrer qu’il fait l’inverse du gouvernement Netanyahou, le Premier ministre Naftali Benett a pris depuis deux mois un pari très risqué en s’obstinant à ne pas vouloir prendre des mesures plus radicales plus tôt, notamment par rapport au trafic depuis l’aéroport Ben Gourion d’où entrent des centaines de personnes contaminées par jour. Il compte sur « la discipline de la population » ainsi que sur la vaccination rapide de la population non encore vaccinée (environ un million de personnes) et sur l’administration de la 3e dose pour les personnes déjà vaccinées. Mais le Premier ministre a laissé entendre qu’en cas de poursuite de la progression de la contamination, des « mesures plus radicales seront envisagées ». De plus en plus de spécialistes parlent de la probabilité d’un reconfinement général du pays pour la période des fêtes de Tichri, ce qui constituerait un net désaveu pour la politique du Premier ministre dont le slogan était de terrasser le virus en quelques semaines…

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90