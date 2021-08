Quelques jours à peine après l’attaque de drones contre un pétrolier, cinq navires dont quatre pétroliers et un cargo transportant de l’asphalte ont subi une attaque près de l’entrée occidentale du détroit d’Ormuz. Trois sociétés britanniques de sécurité maritime évoquent le détournement et la capture de certains des bâtiments. Des hommes armés ont été vus arraisonnant l’un d’eux, l' »Asphalt Princess ». D’autres bâtiments auraient perdu leur capacité d’orientation que seul un arraisonnement hostile ou une attaque cybernétique sont capables de provoquer.

Les Iraniens se sont empressés de démentir toute implication et au au contraire dénoncé « un prétexte pour mener des actions hostiles contre l’Iran ».

La Maison-Blanche a publié un communiqué indiquant que « les premiers rapports en provenance du secteur sont très inquiétants » et que « les Etats-Unis suivent la situation de près et sont en contact étroit avec la Grande-Bretagne et d’autres associés à travers le monde ».

Photo illustration