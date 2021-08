Le député Amihaï Shikli a prononcé mardi son premier discours à la Knesset. Il y a prononcé des mots forts et lourds de signification en cette période politique déroutante. Il a notamment évoqué l’accusation de « rebelle » dont il est victime « par certains », faisant allusion à Naftali Benett et aux autres membres de Yamina parce qu’il n’avait pas voté en faveur de la formation de ce gouvernement. Il a d’abord rappelé que le peuple d’Israël est un « peuple rebelle » depuis l’époque d’Abraham pour défendre ses valeurs et qu’il s’est dressé contre les plus grands empires, depuis Pharaon jusqu’à la Grande-Bretagne : »Nous faisons partie d’une petite nation qui pour préserver son identité et sa liberté n’a pas hésité à se rebeller contre les plus grands empires ».

Puis il a évoqué la situation actuelle » : « Le judaïsme ne nous demande pas uniquement des grandes rebellions mais également des ‘petites rebellions’ au quotidien (…) Le judaïsme nous enjoint à une adéquation entre nos parole et nos actes, à la fidélité, au dévouement et à être prêts à payer des prix. Je ne suis pas venu ici pour me rebeller contre quelqu’un ou contre un parti. Je suis venu me rebeller contre des vents actuels qui entendent brouiller la différence entre la vérité et le mensonge et qui introduisent une culture politique du mensonge et de la tromperie. Des vents actuels qui soufflent sur une partie du haut de la pyramide de notre système de Justice et de la police, des vents actuels qui nous mènent au laxisme, à la faiblesse, à la perte de la dissuasion, à la perte de gouvernance et à la disparition de la sécurité des personnes dans le Néguev, en Galilée et dans les villes mixtes. Je me rebelle contre ces vents pour l’avenir de mes enfants, pour les générations futures, pour l’Eternité d’Israël.. »

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a adressé un mot de félicitation au député : « Vous êtes digne de la plus grande considération pour être resté fidèle à vos principes, contrairement à vos collègues de parti qui ont trahi toutes leurs promesses. Et vous bénéficiez de cette considération bien au delà de cet hémicycle ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90