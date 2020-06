Seule une démocratie poussée à l’absurde comme celle d’Israël peut autoriser de telles manifestations : deux cérémonies en souvenir des terroristes morts sur le bateau « Mavi Marmara » il y a dix ans se sont déroulées dans les ports d’Acre et de Jaffa. Les députés Sami Abou Shahdeh et Aïda Touma-Suleiman étaient présents pour galvaniser l’assistance et appeler à la fin du blocus maritime sur la bande de Gaza.

Le député Sami Abou Shahdeh, qui n’a pas besoin de craindre des poursuites, a eu l’outrecuidance de venir vêtu d’un tee-shirt sur lequel figurait la carte d’Israël de la Mer au Jourdain avec l’inscription « Palestine » et « Jaffa-Gaza même problème »! Au moins c’est dit de manière claire même si ce n’est hélas pas entendu. Dans son discours, le député de pays qu’il appelle à disparaître, a déploré les victimes qui se trouvaient sur le bateau et a appelé à la levée du blocus, qui signifierait la possibilité pour le Hamas de faire entrer par mer autant d’armement qu’il souhaiterait.

L’invitation à se rendre à ces rassemblements parlait du « 10e anniversaire de l’agression contre l’expédition de la liberté »…

Maor Tsemah, président de l’organisation « Lakh Yeroushalaïm » a réagi en disant: « Dix ans après cette provocation à laquelle avait participé une députée arabe (Hanin Zoabi) dans l’intention de porter atteinte aux soldats de Tsahal, son successeur Sami Abou Shahdeh participe à un rassemblement en mémoire des terroristes qui se trouvaient sur le bateau. J’appelle la commission d’éthique de la Knesset à sanctionner sévèrement tous les participants à ces manifestations et à fixer une fois pour toutes les limites de la liberté d’expression dans l’Etat d’Israël. Dialogue ferme, oui, soutien au terrorisme, non! »

Aïda Touma-Suleiman a cyniquement tourné le couteau dans la plaie en demandant ce qu’on leur voulait puisqu’Israël avait présenté ses excuses à la Turquie et accepté de dédommager les familles des victimes!

Il n’y a aucune chance que ces députés soient sanctionnés. L’Etat d’Israël qui ne réagit pas lorsque des jeunes voyous arabes cagoulés brandissent le drapeau de l’OLP sur l’Esplanade du Temple, lieu le plus sacré du peuple juif, et y scandent des slogans nationalistes, ne va pas non plus sanctionner les agissements de ces députés qui le narguent.

Comment exiger le respect des autres lorsqu’on ne se respecte pas soi-même?

Photo Ayed Tayeh / Flash 90