Déjà réduit à sa partie congrue, le parti d’extrême gauche Meretz vient de subir un nouveau coup : Avi Davoush, l’une de ses figures de proue a annoncé son départ de la direction du parti. C’est surtout la raison principale qu’il invoque qui est intéressante: « Le parti a tourné le dos à la périphérie et a fait une campagne très laïque, et je ne suis pas laïc. Finalement, Meretz est en train de perdre sa base démocratique. Si Meretz brandit l’étendard laïc elle renonce à celui de la gauche. Je n’ai plus rien à y faire. Il y a une différence énorme entre demander la liberté en matière religieuse et proclamer que nous sommes un parti de laïcs, car quiconque n’est pas laïc se sentira alors étranger dans ce parti ».

Avi Davoush a également expliqué sa décision par le fait que lors des dernières élections, Meretz a avoué être incapable de franchir le seuil d’éligibilité en cherchant à nouer des alliances douteuses. Il a accusé Meretz d’être devenu un petit parti sectoriel qui n’y plus rien à voir avec une « gauche populaire ». Enfin, il a égratigné le chef du parti Nitzan Horowitz en décrivant une direction de parti « faible et impotente qui attend que le président du parti daigne lui prêter attention ».

Photo Flash 90