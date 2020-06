La Cour suprême a rejeté lundi la requête du Forum juridique en faveur d’Eretz Israël contre le cumul des mandats du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit. Ce dernier s’était rajouté la fonction de procureur de l’Etat en attendant que ce poste soit pourvu de manière définitive, ce qui pourrait prendre encore des mois. Il s’agit en l’occurrence d’une situation très problématique dans le fonctionnement des institutions, car avec cette fonction supplémentaire Avihaï Mandelblit détient à présent la clé de l’épineuse question des enregistrements de ses conversations avec Gaby Ashkenazy il y a une dizaines d’années, et qui sont toujours placés sous le sceau du secret pour une raison que les citoyens ignorent. La situation est donc « bien verrouillée », car Avihaï Mandelblit le procureur de l’Etat ne pas mettre…Avihaï Mandelblit conseiller juridique du gouvernement dans l’embarras…

Le député Shlomo Karhi (Likoud)a vivement réagi: « C’est incroyable! On a permis au chat de surveiller la crème! Mais quelqu’un s’attendait-il à autre chose de la part de la Cour suprême? C’est une vraie honte. Mercredi, dans l’hémicycle je poserai une question au ministre de la Justice pour lui demander comment il fait confiance à celui qui dirige maintenant le Parquet, qui se cache derrière l’interdiction à publication et qui détient la seule fonction qui pouvait l’obliger à lever le secret sur ces enregistrements! Etat de droit? Faites moi rire! »

Toutes celles et ceux qui montent régulièrement barricades et avertissent de la « fin de la démocratie » devraient se lever comme un seul homme pour dénoncer ce cumul des mandats malsain et suspect qui est une vraie anomalie démocratique. Mais dans le cas présent, cette situation ne les dérange pas car l’intéressé est dans le « bon camp »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90