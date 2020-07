Selon des sources iraniennes, une nouvelle et violente explosion se serait produite mardi matin dans une usine appelée Sepahan Boresh située dans la ville de Baqershahr à une cinquantaine de kilomètres au sud de Téhéran. Elle aurait fait plusieurs morts et blessés. Aucun commentaire n’a été fait par les autorités iraniennes et l’on ne sait pas quelle activité développait cette usine. Le gouverneur de la région parle quant à lui d’une « négligence dans le remplissage de réservoirs d’oxygène »…

Cependant, la succession d’explosions et d’incendies suspects dans des sites liés aux programmes militaire et nucléaire iraniens réduit considérablement les probabilités d’un « hasard » ou de simples « pannes techniques » invoquées par le pouvoir iranien.

