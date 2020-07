Démission « fracassante » au ministère de la Santé : la Prof. Sigal Sadetzky, directrice du département de Santé publique au ministère a annoncé sa démission. Cette spécialiste qui était au front dans la lutte contre le Corona depuis le début a expliqué sa décision dans sa lettre adressée au nouveau directeur-général du ministère de la Santé Hezi Lévy : « Les succès enregistrés lors de la première vague se sont volatilisés du fait de l’ouverture trop rapide de l’économie, en dépit de ce que nous avions recommandé. Le passage à la deuxième vague a été beaucoup plus rapide et foudroyante en Israël que dans la plupart des pays occidentaux (…) J’ai considéré que dans les circonstances actuelles et puisque mes recommandations ne sont pas entendues, je ne suis plus dans la capacité d’aider efficacement pour enrayer la nouvelle propagation du virus ».

La démission de la Prof. Sadetzky est l’illustration des conflits d’intérêts et des tensions inévitables entre les exigences du ministère de la Santé et les revendications des milieux économiques et syndicaux.

Photo GPO