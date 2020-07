Avec la suite d’événements mystérieux qui se sont produits en Iran, l’implication Mossad est de plus en plus évoquée, même si aucune preuve ne relie pour l’instant Israël à ces atteintes au potentiel militaire et nucléaire iranien. Parallèlement, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé au directeur de l’organisation, Yossi Cohen, qu’il prolongera son mandat de six mois.

Haïm Tomer, ancien haut responsable au Mossad, explique que cette décision est due à deux facteurs : les compétences professionnelles exceptionnelles de Yossi Cohen et la situation extrêmement sensible sur le plan régional qui nécessite une certaine continuité avec le doigté, les aptitudes et l’expérience de l’actuel titulaire. Il cite en exemple les liens tissés par Yossi Cohen avec des dirigeants de pays arabes et africains ainsi que la notoriété internationale qu’il s’est bâtie au point que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, lors de sa dernière visite en Israël, avait demandé à le rencontrer en tête à tête.

Haïm Tomer estime également que Yossi Cohen ferait un très bon Premier ministre. Yossi Cohen et Binyamin Netanyahou sont d’ailleurs très proches et ce n’est pas la première fois que le nom de Yossi Cohen est ainsi évoqué pour succéder un jour à l’actuel Premier ministre!

Tomer explique que contrairement au passé où le Mossad était une organisation essentiellement opérationnelle, il est devenu aujourd’hui une institution holistique qui a une vision beaucoup plus globale qui touche jusqu’à la géopolitique. Et dans cette catégorie, conclut-il, Yossi Cohen est particulièrement brillant et pourrait être promis à un brillant avenir.

