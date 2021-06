Le commandant de la police Yaakov Shabbtaï a annoncé que la marche des drapeaux prévue jeudi à Jérusalem a été annulée. Cette décision est d’autant plus consternante qu’elle survient après des menaces de la part du Hamas, du Jihad Islamique et de l’Autorité Palestinienne qui tous trois, comme de coutume, avertissaient d’une « flambée de violence » au cas où cette marche avait lieu dans la capitale israélienne. Cette décision qui vient de très haut, et peut-être même sous pression américaine a entraîné des réactions indignées au parti sioniste religieux.

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a déclaré : « Le commandant en chef de la police n’est même pas capable de protéger des Juifs qui défilent à Jérusalem avec des drapeaux nationaux. Il s’agit d’une honteuse capitulation face au terrorisme et au Hamas ».

Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit), a également parlé de capitulation de la souveraineté israélienne et a annoncé que lui ne se capitulera pas et qu’il défilera le long de l’itinéraire prévu en Vieille ville de Jérusalem en faisant usage de son immunité parlementaire.

Pour Benny Gopstein, (Hatziyonout Hadatit), « le Hamas a une nouvelle fois vaincu le commandant de la police ».

Le prochain ministre travailliste de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, qui avait appelé à l’annulation de la marche « afin de ne pas provoquer les Arabes » s’est quant à lui réjoui de cette « bonne décision ».

