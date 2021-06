La ministre de l’Intégration et de l’Alya Penina Tamano-Shatta a obtenu le prix Magen Begin du Leadership décerné par le Centre de l’héritage Mena’hem Begin. Ce prix lui a été attribué pour son sens du leadership, pour son action notoire en faveur de l’Etat d’Israël et de la société israélienne dans toutes ses composantes ainsi que son combat en faveur des femmes et des milieux défavorisés.

Penina Tamano-Shatta est la première femme d’origine éthiopienne à avoir été nommée ministre.

Fière et émue, la ministre a dit : « Pour moi, être là aujourd’hui et recevoir ce prix Begin pour le Leadership, comme petite-fille de dirigeants spirituels de la communauté éthiopienne, est un immense honneur. Begin savait déjà à l’époque que la mission la plus importante n’est pas seulement de bâtir un Etat mais aussi créer une société solide et unie. Son testament historique est de relier les parties de la société israélienne et de la nation juive, et c’est également la mission que je me suis fixée : oeuvrer pour l’unité du peuple, continuer à encourager l’alya et permettre une bonne intégration, lutter contre le racisme et soutenir les populations défavorisées et périphériques ».

Photo Naga Malassa