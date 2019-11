Nouveaux cas de boycott d’Israël en sport: lors des championnats du monde Kick-Boxing qui se déroulaient à Antalya en Turquie, deux sportifs – l’un jordanien et l’autre iranien – ont successivement refusé d’affronter l’Israélien Amir Assad, originaire du village druze de Kfar Jatt et champion d’Europe en 2018. Amir Assad a ainsi franchi les 1/8 et le 1/4 de finales sans livrer de combat!

L’association « Eilat » et la Fédération israélienne de Kick-Boxing ont dénoncé ces nouveaux actes de boycott et appellent les Etats membres à se comporter selon les règles du sport. Elles se sont dit « particulièrement surprises » du fait que le sportif jordanien ait choisi de ne pas se présenter au combat, « alors que les deux pays voisins ont signé un accord de paix »…

Vidéos:

נצחון טכני באליפות העולם ב"קיק בוקס" בטורקיה.

🇮🇱🇮🇷 גם השחקן האיראני⁦🇮🇷⁩ לא הגיע והחרים את הקרב נגד נגד אמיר אסעד, לפני זמן קצר. קודם לכן החרים המתמודד הירדני את הקרב מול המתמודד הישראלי, אמיר אסעד, בן 22 מהכפר ג'ת, אלוף אירופה לשנת 2018. 🎥: התאחדות "אילת" @AyeletSport pic.twitter.com/8OTxJhD0Pc — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 27, 2019

