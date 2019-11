Comme beaucoup de jeunes Israéliens, Naama Issahar est partie pour quelques mois en Inde. Cette jeune israélo-américaine, a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans aux Etats-Unis, puis s’est enrôlée dans Tsahal, avant donc de s’envoler pour l’Asie, accompagnée d’amis et de sa sœur.

Mais pour Naama, le voyage a pris des allures de drame. L’histoire de cette jeune fille fait trembler les relations diplomatiques entre Israël et la Russie, et il semblerait qu’elle soit, bien malgré elle, au cœur d’une histoire qui la dépasse. Retour sur ce fait divers qui est remonté jusqu’aux plus hauts niveaux de l’Etat, avec la mère de Naama, Yaffa.

Pour 9.5 grammes de hachich

« Naama est prof de yoga. C’est pour se perfectionner dans ce domaine qu’elle était en Inde cette année », nous raconte Yaffa, la mère de Naama. »C’était la troisième fois qu’elle y allait ».

Son vol retour est prévu en Israël le 8 avril, avec une escale à Moscou. C’est là que les choses se gâtent. Les bagages de Naama sont fouillés et 9.5 grammes de hachich y sont trouvés. Elle est alors empêchée de prendre sa correspondance pour Tel Aviv.

24 heures plus tard, Naama se trouve toujours au poste de police de l’aéroport. Elle comprend que quelque chose d’anormal est en train de se produire. Elle reconnait que la drogue se trouve dans ses affaires, mais dans un étui qu’elle ne connait pas. »Il arrive souvent, dans ces voyages, que les membres des groupes placent des affaires à eux dans celles des autres. Une question de place dans les bagages. Naama n’a pas pris la précaution de vérifier », explique sa mère.

»Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c’est que personne ne parle anglais sur place », décrit Yaffa, »on lui parle en russe, on lui demande de signer des papiers en russe, auxquels elle ne comprend pas un mot. Quand elle refuse, on signe à sa place ».

Un rav Habad vient assister Naama. Il propose à la famille Issahar un avocat qu’il sait être compétent. Pour l’heure, l’optimisme est de mise. Naama devrait être accusée de possession de drogue, ce qui lui fait encourir une peine d’un à deux mois de prison. »L’avocat m’a conseillé de prendre un appartement sur place parce qu’il estimait que rapidement, elle serait mise en résidence surveillée et sortie de prison ».

Un mois plus tard, l’avocat appelle Yaffa et lui dit, inquiet, que Naama n’est pas poursuivie pour possession de drogue, mais pour contrebande. »Je ne comprends rien. Contrebande ? Pour 9.5 grammes de hachich et alors qu’elle ne s’arrêtait même pas en Russie ? Je suis tout de suite retournée en Russie et de nouveau, Naaama est passée en jugement pour obtenir une mise en résidence surveillée ». Toutes les demandes dans ce sens seront rejetées. Naama reste en prison.

Au mois d’octobre, elle est jugée. Elle reconnait que la drogue était dans ses affaires mais nie toute contrebande. Elle écope d’une peine particulièrement lourde pour ce genre de délit. Elle est condamnée à 7 ans et demi de prison. Pour 9.5 grammes de hachich.

Remuer ciel et terre

Depuis le mois d’avril, la famille Issahar remue ciel et terre pour obtenir la libération de Naama. »J’ai quitté mon travail, je vis entre la Russie et Israël. Sur place, la communication est très difficile puisque nous avons besoin d’un interprète. Heureusement, le Rav Habad nous aide beaucoup ».

Les contacts avec Naama sont très limités. »Il est interdit de lui envoyer des lettres ou même de lui parler au téléphone dans une autre langue que le russe », déplore Yaffa, »Mes contacts avec elle se limite à une ou deux visites par mois et uniquement après autorisation du juge. Je lui fais envoyer de la nourriture, du savon, tous les produits de première nécessité ».

Parallèlement, Yaffa s’est engagée dans un marathon auprès de toutes les autorités susceptibles de pouvoir l’aider à sortir Naama. Des députés jusqu’au Président en passant par le premier ministre.

Au début, elle trouve peu d’écho, puis petit à petit, on voit les plus hautes autorités de l’Etat prendre position et aller jusqu’à demander au Président Poutine d’intervenir. En vain, pour l’heure.

»On ne sait pas pourquoi, rien ne fonctionne ». Peut-être est-ce parce que Naama serait au cœur d’une histoire qui la dépasse ? Il a été avancé qu’elle serait retenue pour servir de monnaie d’échange pour récupérer un Hacker russe, en prison en Israël. Récemment, ce dernier a été extradé vers les Etats-Unis. La famille a tenté de s’opposer à cette décision pensant que cela réduisait les chances de libération de Naama, mais le ministre de la justice Amir Ohana, a affirmé que c’était dans son intérêt. »Nous espérons qu’effectivement, cela permettra de faire avancer le dossier de ma fille ». Mais, la famille Issahar a bien compris que le drame que vivait Naama était aussi politique et par conséquent plus difficile à résoudre. Même l’avocat qui les défend en Russie est resté interloqué à l’annonce du verdict, il n’avait jamais vu cela.

Permettre à Naama de reprendre le cours de sa vie

Du New Jersey jusqu’à Tel Aviv, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour Naama. Ils organisent des manifestations mais aussi des levées de fond pour aider la famille Issahar. Les frais de justice, les billets d’avion, le logement sur place et le fait que Yaffa ait dû quitter son travail, mettent la famille dans une situation financière difficile. Ce qui aide Naama, c’est aussi de voir l’élan de solidarité autour d’elle.

Mais elle doit vivre dans des conditions difficiles, le monde carcéral ne fait pas de cadeau. »Le yoga l’aide beaucoup. Elle voudrait simplement reprendre le cours de sa vie. On la renforce le plus possible, elle a des moments de détresse », la voix de Yaffa est remplie de sanglots, »J’ai peur pour sa santé mentale, elle est très fatiguée ».

Guitel Ben-Ishay