Le gouvernement a entériné lundi matin à l’unanimité l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis. Cet accord doit être adopté jeudi par la Knesset. Le Premier ministre a déclaré : « J’amène ce matin ces accords historiques avec les Emirats arabes et Bahreïn. Et je n’ai pas de doute que nous verrons bientôt des accords avec d’autres pays arabes et musulmans ».

Avant la réunion du gouvernement, Binyamin Netanyahou avait téléphoné au prince-héritier des Emirats Mohammed ben Zayed, pour la première fois depuis la signature des accords à la Maison-Blanche. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer prochainement. Le Premier ministre et le prince-héritier ont également évoqué la venue prévue en Israël d’une délégation des Emirats, qui fera suite à la délégation israélo-américaine qui s’était rendue à Abou Dhabi juste après la signature de l’accord.

Photo porte-parole Premier ministre