Les propos de député Yaïr Golan (Meretz) contre les habitants de ‘Homesh ont provoqué de nombreuses réactions, y compris dans les partis dits de droite au sein de la coalition qui ont pourtant sciemment choisi de s’allier à Meretz et de nommer Golan au poste de vice-ministre.

Binyamin Netanyahou (Likoud – chef de l’opposition) : « Les habitants de Judée-Samarie ne sont pas des ‘sous-hommes’ comme le vice-ministre Yaïr Golan, membre du gouvernement Benett, l’a prétendu aujourd’hui. Les habitants de Judée-Samarie sont des pionniers sionistes qui repeuplent la terre de nos ancêtres. Après ces propos qui sortent tout droit de la terminologie nazie, Benett doit limoger Yaïr Golan sans délai ».

Nir Barkat (Likoud ) : « Les propos de Yaïr Golan contre les habitants de ‘Homesh frisent l’antisémitisme. Il est triste de voir qu’un représentant officiel de ce gouvernement ait choisi de s’exprimer ainsi contre des habitants de Judée-Samarie qui sont les pionniers de notre époque. Chaque Juif a le droit d’habiter où il le souhaite et en particulier s’il s’agit de la terre de nos ancêtres. La seul chose qu’il faille expulser est ce mauvais gouvernement ».

Yuli Edelstein (Likoud) : « Malgré vous et en dépit de vous, ‘Homesh sera reconstruite et ses merveilleux habitants mèneront ce renouveau du repeuplement du nord de la Samarie ainsi que du reste de cette région ».

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) : « Si nous croyions que le record de honte avait été atteint quand le ministre de la Sécurité intérieure avait calomnié un demi-million de citoyens et les avoir qualifiés de ‘violents’, aujourd’hui, Yaïr Golan qualifie les habitants de ‘Homesh de ‘sous-hommes’, terme avec les nazis qualifiaient les Juifs (…) Benett et Shaked ne veulent plus voir les gens du Camp national devant leurs yeux mais ils étreignent les antisionistes et la gauche radicale ! L’Etat juif est en danger ! »

Arié Dery (Shass) : « L’incitation contre nos frères de Judée-Samarie a atteint de nouveaux sommets » !

Itamar Ben-Gvir : « L’associé délirant de Benett et Shaked a qualifie ce matin les habitants de ‘Homesh de ‘sous-hommes’. C’est ce même individu qui affirmait ‘déceler des processus similaires aux années 1930′ et qui aujourd’hui emploie une terminologie nazie envers des Juifs ! Quelle honte ! Mais le problème le plus important n’est pas celui parle car il s’est depuis longtemps exclu de la société israélienne et est passé à l’ennemi, mais celui qui lui a permis de devenir vice-ministre ».

Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) : « Le vice-ministre du gouvernement ’10° plus à droite’ poursuit sa ligne et incite contre le repeuplement juif et le caractère juif de l’Etat. Les habitants de ‘Homesh et de tout Erets Israël continueront à repeupler le pays avec amour et une foi totale en Erets Israël, sans crainte ni peur ».

‘Hili Tropper (Bleu-Blanc, ministre de la Culture et des Sports) : « J’ai honte face à cette expression hideuse. Ce sont des citoyens israéliens qui pensent différent. Il s’agit d’un niveau de langage des bas-fonds et ce n’est pas une manière de gérer des divergences d’opinion entre nous. cela ne nous fera pas avancer mais risque de nous dissoudre de l’intérieur ».

Orna Barbivaï (Yesh Atid – ministre de l’Economie et supérieure directe de Yaïr Golan : « Yaïr Golan : je vous demande de revenir sur vos paroles malheureuses et inutiles. Les délinquants doivent être traités par la justice » (sic)

Amit Segal (Journaliste – ‘Hadashot 12) : « Même dans la catégorie des personnes qui délirent il s’agit d’un nouveau record. Il a fait carrière sur la comparaison entre Israël et les nazis et le voilà qui emploie des termes empruntés aux nazis envers des citoyens israéliens ! »

Tsvi Hauser (Tikva ‘Hadasha) : « Les calomnies de Yaïr Golan sont une raison supplémentaire pour régulariser la yeshiva de ‘Homesh. Les propos de Golan sont le plus grand cadeau que pouvait faire la coalition à Binyamin Netanyahou ».

Au parti Yamina, on s’est également empressé de réagir après ces propos plus qu’embarrassants :

Naftali Benett (Premier ministre) : « Les propos de Yaïr Golan sur les habitants de ‘Homesh sont choquants, généralisants et proches de la calomnie. Ceux qui repeuplent la Judée-Samarie sont les pionniers modernes… »

Ayelet Shaked (Ministre de la l’Intérieur) : « Les propos de Yaïr Golan sont déplorables et font honte à son passé. Les habitants de ‘Homesh sont des pionniers, des amoureux d’Erets Israël. La yeshiva de ‘Homesh diffuse de la Torah et de la lumière qui combat l’obscurité. Yaïr Golan continuera à jacasser é n’en plus finir et les magnifiques pionniers continueront à repeupler le pays ».

Nir Orbach (Yamina) a choisi d’attaquer…le Likoud : « Non, Yaïr Golan, ils ne sont pas des sous-hommes. Allez-y et vous y verrez des pionniers qui sont la crème du pays. L’expulsion des habitants en 2005 par le Likoud (ndlr : par Kadima) était superflu, cruel et inefficace ».

A la gauche de la gauche c’est le silence total, à l’exception de Mikhal Rozhin (Meretz) qui s’est livrée à une demi-critique assortie d’un autre ‘superlatif’: « Le colons de ‘Homesh ne sont pas des sous-hommes mais des délinquants qui doivent être expulsés ».

Photo Hadas Parush / Flash 90