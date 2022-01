L’ancien chef d’état-major adjoint reconverti dans la politique est peut-être l’un des exemples les plus éloquents de l’inversion totale des valeurs et des rôles qui règne dans le pays depuis un certain nombre d’années. Celui qui le jour de Yom Hashoah en 2016 accusait en allusion la droite israélienne de mener le pays vers une société similaire à l’Allemagne des années 1930 vient de qualifier les étudiants de la yeshiva de ‘Homesh de… »sous-hommes », un terme emprunté à la terminologie nazie et qui rappelle des images sinistres !

Dans l’interview accordée à la chaîne de la Knesset, le député de Meretz s’est déchaîné contre les étudiants de la yeshiva de ‘Homesh, les qualifiant de « déchets du peuple juif » et les accusant « »de perpétrer des pogroms contre les habitants du village arabe voisin de Burka ». Il a appelé le gouvernement à les expulser de force.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90