Baisse notoire dans la confiance de la population dans les institutions du pays.

L’Institut israélien de la Démocratie a publié son rapport annuel sur la démocratie et notamment sur la confiance qu’accordent les citoyens aux principales institution du pays. On constate une nouvelle baisse par rapport à 2020. Ce rapport est publié chaque année depuis 2003 et traduit le pouls de la population sur ce qui fait ou devrait faire la solidité de la démocratie israélienne. Exceptionnellement cette année, l’étude a été réalisée en deux temps, juin et octobre, afin de voir l’influence du changement de gouvernement sur l’opinion des citoyens. Le constat est sans appel : une baisse de confiance dans toutes les institutions par rapport à l’an passé, notamment dans le public juif :

Font confiance en :

Tsahal :

Juifs : 78%

Arabes : 36%

Présidence de l’Etat :

Juifs : 58%

Arabes : 41%

Cour suprême :

Juifs : 41%

Arabes : 49%

Police :

Juifs : 33,5%

Arabes : 22%

Médias :

Juifs : 25%

Arabes : 32%

Gouvernement :

Juifs : 27%

Arabes : 28%

Knesset :

Juifs : 21%

Arabes : 25%

Partis politiques :

Juifs : 10%

Arabes : 22%

