Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a été reçu ce soir (jeudi) à l’Elysée par le Président Emmanuel Macron.

Les deux hommes ont parlé des moyens pour arrêter l’Iran dans sa course au nucléaire mais aussi de l’élargissement des accords d’Avraham.

Avant de décoller pour Paris, Netanyahou a déclaré: »Je vais rencontrer le Président français Macron. Notre principal sujet de discussion sera évidemment l’Iran et les efforts communs pour lutter contre son agressivité et sa course au nucléaire. Je vais également rencontrer des représentants de la communauté juive et des entrepreneurs intéressés d’investir en Israël ».

Une rumeur affirmant que le personnel d’El Al aurait refusé de transporter le Premier ministre jusqu’à Paris a fait les gorges chaudes des militants de gauche sur les réseaux sociaux. Ce refus aurait été motivé par l’opposition à la réforme judiciaire et au gouvernement.

Cette information démentie formellement par El Al, a été alimentée par la publication d’échanges whatsapp sur un groupe d’anciens pilotes revendiquant leur idéologie de gauche, dans lesquels on peut lire que certains suggèrent de laisser Netanyahou en France et appelle à refuser de piloter son avion.

El Al a tenu à préciser ce soir que le vol du Premier ministre s’est déroulé comme prévu. »Il s’agit d’un vol spécial du Premier ministre qui a été décidé il y a deux jours. Il a décollé comme prévu malgré le court délai, exactement comme nous l’avons toujours fait et comme nous continuerons à le faire ».

A son arrivée à Paris, Netanyahou a été reçu par la garde d’honneur. L’ambassadrice d’Israël en France, Yaël German, était la grande absente. Les services du Premier ministre ont refusé sa présence après qu’elle a annoncé, il y a quelques semaines, qu’elle démissionnait car elle ne voulait pas représenter le gouvernement actuel auquel elle s’oppose idéologiquement. Sa démission ne prenant effet que dans deux semaines, elle avait fait part de sa volonté d’être présente à l’aéroport pour accueillir le Premier ministre, afin de respecter ce que sa fonction impose. C’est donc le cabinet de Binyamin Netanyahou qui a demandé à ce qu’elle ne soit pas présente.