Les membres du parti républicain à la Chambre des représentants ont annoncé leur volonté de renvoyer la députée démocrate Ilhan Omar de la commission des Affaires étrangères du Congrès américain, en raison de ses violentes et fréquentes critiques envers Israël.

Cette annonce est faite quelques jours seulement après l’exclusion d’Omar des audiences du sous-comité des affaires africaines. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré dans une interview sur CNN que « nous obtiendrons le nombre de voix pour exclure Omar, en raison de ses précédentes critiques contre Israël qui relèvent de l’antisémitisme ».

Le parti républicain devrait donc voter contre la nomication d’Ilhan Omar à la commission des Affaires étrangères et faire le nécessaire pour qu’elle soit destituée dès qu’elle sera nommée officiellement par le parti démocrate.

Le parti démocrate n’a pas l’intention de retirer la candidature d’Omar au sein de cette commission: »Nous sommes unis derrière la décision selon laquelle elle doit faire partie de cette commission ».

Michael McCall, le président de la commission ne souhaite pas non plus qu’Omar en fasse partie: »Ses idées sur Israël sont contraires à l’approche de la commission. Cela ne me dérange pas que nous ayons des divergences d’opinions, mais cela va bien au-delà. Cela crée des dysfonctionnements. »