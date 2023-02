Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué aujourd’hui (jeudi), un voyage éclaire à Khartoum, la capitale du Soudan.

A son retour en Israël, il a annoncé: »La visite aujourd’hui au Soudan a permis de poser les bases d’un accord de paix historique avec un Etat arabe musulman stratégique. Un accord de paix entre Israël et le Soudan va promouvoir la stabilité régionale et contribuer à la sécurité nationale de l’Etat d’Israël. Il permettra aussi d’ouvrir la voie à d’autres accords avec des pays africains et au renforcement de nos liens déjà existants avec d’autres. Israël est, depuis de nombreuses années, un partenaire important dans le développement de ces pays notamment concernant les défis posés par les changements climatiques et ceux qui se posent sur le plan économique en Afrique ».

Le cabinet du Premier ministre soudanais a publié un communiqué suite à la visite du ministre israélien: »La rencontre avait pour objet de définir les moyens de consolider des relations fructueuses et de renforcer la coopération dans les domaines sécuritaires et militaires. Le Soudan a demandé à Israël de parvenir à une solution stable avec le peuple palestinien ».

Rappelons que le Soudan a rejoint les Accords d’Avraham officiellement en janvier 2021 mais qu’aucun accord de normalisation des relations n’a été signé depuis.

Le ministre israélien a assuré qu’un tel accord sera signé d’ici la fin de l’année. Le Soudan deviendrait ainsi le sixième pays musulman à posséder un accord de paix avec Israël après l’Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc.

Un tel accord mettra fin à 75 ans de relations hostiles avec le Soudan pendant lesquelles, ce dernier s’est battu aux côtés des pays arabes pendant la guerre d’Indépendance et la guerre des Six Jours mais a aussi livré des armes au Hamas.

C’est aussi le Soudan qui avait accueilli la fameuse conférence de Khartoum lors de laquelle avaient les »trois nons »: non à la reconnaissance d’Israël, non aux négociations avec Israël et non à la paix avec Israël.

Elie Cohen a assuré que ces trois nons se transformeront bientôt en trois ouis.