Deux semaines après l’arrêt des travaux du KKL dans les territoires illégalement revendiqués par le clan bédouin El-Atrache, la situation est redevenue comme si rien n’y avait été fait : les dizaines d’arbres que le KKL avait tout de même réussi à planter ont été arrachés et des bulldozers conduits par des Bédouins ont aplani les terrains, supprimant tout souvenir d’une intention du KKL de planter des arbres à cet endroit stratégique. Ces plantations avaient été arrêtées par le gouvernement sur demande de Mansour Abbas et suite aux émeutes organisées par le Mouvement islamique et le clan Al-Atrache intimement lié au parti Ra’am.

Vidéo :

לסיכום היה אחלה נטיעות . pic.twitter.com/46aTMnbkxO — Moshe Kozak (@MosheKozak) January 14, 2022

Photo illustration (news14.co.il)