Depuis les fuites il y a quelques semaines annonçant des pourparlers entre le conseiller juridique du gouvernement et Binyamin Netanyahou en vue d’un accord de plaidoyer, l’ancien Premier ministre ne s’était pas exprimé sur cette question, laissant les spéculations aller bon train et le Likoud entrer dans une guerre de succession prématurée.

Lundi soir, Binyamin Netanyahou a brisé le silence et a fait une déclaration importante. Il a d’abord remercié les millions de personnes qui lui ont manifesté leur soutien, ce qui a « réchauffé le coeur et celui des membres de sa famille ». Adressant un message en allusion au candidats à sa succession au Likoud, il a annoncé qu’il entend continuer à diriger le parti et le Camp national « afin de revenir à la direction du pays ». Il a rappelé le fait que les dossiers dans lesquels il est suspecté sont en train de s’effriter et a assuré qu’il continuera à lutter « pour la justice et la vérité ». Enfin, il a dissipé les informations diffusées par les médias quant à son acceptation d’un accord de plaidoyer incluant une clause infamante, ce qui aurait pour effet de mettre fin à sa carrière politique.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90