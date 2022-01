Lors d’une séance de la commission de l’Education consacrée à la destruction de sites historiques et archéologiques juifs en Judée-Samarie, le député Amihaï Shikli (dissident Yamina) a cloué le bec à deux députés de la Liste arabe. Se tournant vers Ofer Kassif, il lui a demandé à deux reprises : « Citez-moi un seul site historique ou archéologique ‘palestinien’ en Judée-Samarie? »…Face au refus du député communiste de répondre, Shikli s’est adressé au député Sami Abou Shadeh (Balad), qui lui non plus n’a pas souhaité répondre, et pour cause.

Après lui, la députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) a expliqué que les ‘Palestiniens’ détruisent des sites archéologiques juifs car il n’a jamais eu de « peuple palestinien » et qu’ils tentent ainsi d’effacer toute trace juive. Cette réflexion lui a valu des insultes grossières de la part d’Ofer Kassif qu’il serait inconvenant de mentionner.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90