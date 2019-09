A-t-il été mis au courant de certains détails du Plan Trump ou se base-t-il sur des suppositions après diverses allusions, toujours est-il qu’à deux jours d’un scrutin crucial, Naftali Benett a publié une carte de ce que pourrait-être la Judée-Samarie selon le “plan de paix” préparé depuis plus de deux ans par l’Administration Trump et qui doit être publié juste après les élections.

Il s’agit d’une configuration dans laquelle, effectivement comme l’a dit le Premier ministre, aucune des localités juive ne serait démantelée, mais deviendraient toutes des îlots isolés entourés d’un “océan d’Etat palestinien” avec tous les risques que cela comporte. Naftali Benett qualifie ce plan “d’enfer pour le repeuplement juif, à Ariel, Kiryat Arba ou Ofra”.

Lors des derniers meetings de Yamina auquel il participe, Naftali Benett se réfère à la promesse faite récemment par le Premier ministre quant à l’extension de la loi israélienne sur “toutes les localités juives de Judée-Samarie” en avertissant qu’il faut justement prêter attention à ce qui n’y est pas dit, à savoir ce qu’il adviendra de tous les territoires qui entourent ces villes et villages et constituent la grande majorité de la superficie? Pour l’ancien ministre de l’Education la réponse est claire: en échange de l’annexion de la vallée du Jourdain et du maintien des localités juives, Israël devra concéder tout le reste à l’Autorité Palestinienne ou selon ses propres termes “à l’OLP, au Hamas et aux Tanzim”.

La conclusion politique de Naftali Benett est claire: Binyamin Netanyahou ne veut pas seulement réduire au maximum le nombre de sièges de Yamina pour que le Likoud dépasse Bleu-Blanc, mais aussi pour avoir davantage de marge de manoeuvre politique pour se diriger vers ce que l’Administration américaine demande, quitte à s’allier pour cela avec Bleu-Blanc ou une partie de cette liste.

Naftali Benett – tout comme les autres dirigeants de Yamina – lance ainsi un nouvel appel à l’électorat sioniste-religieux afin qu’il se mobilise pour que le parti constitue une véritable force influente au sein d’une future et éventuelle coalition dirigée par Binyamin Netanyahou.

Photo Flash 90