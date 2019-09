Le parti sioniste-orthodoxe Noam a annoncé dimanche midi qu’il quitte la course pour la Knesset. Dans un communiqué, la direction de ce parti créé récemment déclare: “Nous avons réussi à recueillir 70.000 signatures de sympathisants grâce à des milliers de militants bénévoles qui ont démasqué devant toute la population les tentatives de milieux étrangers de prendre le contrôle de l’Etat et saper les valeurs qui fondent notre nation”.

Ce retrait de dernière minutes rajoutera des voix à Yamina, Shass, Yahadout Hatorah ou Otzsma Yehoudit.

Parmi les réactions, celle du vice-ministre de la Défense Elie Ben Dahan qui a remercié les dirigeants de Noam pour leur décision “sage et intelligente” et a promis que Yamina luttera à la Knesset pour promouvoir certaines valeurs portées par ce parti. Le rav Ben Dahan a une nouvelle fois appelé le parti Otsma Yehoudit à faire comme Noam et se retirer afin de ne pas “brûler” des dizaines de milliers de voix de droite. Il s’est dit absolument convaincu qu’Otsma Yehoudit n’a aucune chance de passer le seuil d’éligibilité.

Photo illustration