L’actualité électorale israélienne produit des soubresauts, des surprises, des contournements. Elle peut paraître et ne manque pas d’être décrite comme plus agitée qu’ailleurs dans le monde. Plusieurs éléments temporisent cette opinion répandue.

Certes, la vie politique et institutionnelle israélienne souffre de l’absence de constitution et d’une cour chargée exclusivement du contrôle de constitutionnalité des lois votées par le parlement. La loi fondamentale œuvre telle une constitution sans en être une. Le contrôle de constitutionnalité des lois parlementaires s’effectue via et par la cour suprême (plus haute juridiction civile de l’Etat). Cette situation perméabilise la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Elle contribue à accentuer les prérogatives déjà fort étendues des juges de la cour suprême.

Certes, le caractère démocratique des institutions israéliennes laissent toute liberté à l’expression publique & politique toujours très vive.

Pour autant, il convient d’accorder un intérêt particulier à plusieurs facteurs.

Sur un plan géographique, Israël est le seul Etat du Proche-Orient à appliquer un régime politique d’élections libres. Si les élections libanaises présentent une apparence de liberté, il n’en reste pas moins qu’elles sont phagocytées par la dictature syrienne, la milice terroriste djihadiste Hezbolla et un système d’élection à caractère confessionnel.

Sur un plan géopolitique, l’Etat hébreu est le seul état au monde en guerre, en légitime défense, agressé continuellement depuis 1948 à appliquer un régime institutionnel reposant sur des élections libres.

Sur un plan de Droit électoral, le système israélien de proportionnelle quasi-intégrale octroie la liberté de pensée et d’opinion politique à un éventail élargi à l’extrême.

Sur un plan politique, les circonvolutions entre les responsables et leurs partis ne reflètent rien de national ni d’israélien mais du régime des partis tels qu’il existait en France sous la IIIème et la IVème république et tel qu’il existe encore dans de nombreux Etats (Espagne, Italie etc)

Sur un plan de situation de conflit, Israël est le seul Etat en guerre à ne pas retirer le droit de vote à ses citoyens qui réclament via des mouvements sociaux et politiques l’élimination de l’Etat auquel ils appartiennent.

Pierre Saba

Source: Tribune Juive