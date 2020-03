Le ministre de la Défense et président de Yamina a lancé un appel en faveur des aînés de la population, qu’il a intitulé « Opération Grand-mère » (« Mivtza Savta »). Il a qualifié cet appel de « priorité nationale », indiquant que selon les études, une personne âgée sur cinq atteinte du virus du Corona mourra, alors que la situation est diamétralement opposée pour les jeunes.

Naftali Benett demande donc aux enfants et aux jeunes de provisoirement ne plus se rendre chez leurs grands-parents, ni a fortiori de les étreindre ou les embrasser, rappelant qu’il y a des personnes qui sont atteintes sans le savoir car elles ne développent pas de symptômes et peuvent les contaminer. Par contre, Naftali Benett conseille aux jeunes de garder le contact avec leurs grands-parents au moyen des téléphones et ordinateurs, jusqu’à ce que ce fléau soit passé. « Si vous aimez vos grands-parents, n’allez pas les voir », peut se résumer le message de Naftali Benett.

Photo Danielle Shitrit / Flash 90