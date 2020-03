Les deux députés les plus virulents de Bleu-Blanc contre le Premier ministre se sont une nouvelle fois déchaînés mardi après-midi comme s’ils ignoraient la gravité de la situation actuelle. Sur sa page Facebook, Yaïr Lapid a écrit: « Citoyens d’Israël, aujourd’hui, 17 mars 2020, vous ne vivez plus dans une démocratie! Le système judiciaire est fermé depuis quatre jours, le président de la Knesset, qui n’a pas été élu (sic) a fermé la Knesset et refuse que soit élu un nouveau président(…)Pour l’instant, la seule institution qui agit est un gouvernement de transition non élu avec un Premier ministre qui a perdu les élections »…

Tout aussi virulent, Moshé (Boguy) Yaalon, qui semble être atteint d’une haine obsessionnelle, a déclaré: « Pour ceux qui n’ont toujours pas compris: c’est la troisième fois que Netanyahou tente d’arriver à 61 députés dans le but de fuir la justice et pour régner en dictateur. Il a une nouvelle fois échoué mais n’accepte pas le verdict des urnes. C’est pour cela qu’il exploite maintenant la crise du Corona de manière irresponsable, paralyse les tribunaux, porte sciemment atteinte à la supervision démocratique du parlement sur le gouvernement, divise la population et utilise les médias à son profit » (sic). Bleu-Blanc formera un gouvernement d’urgence le plus large possible, même s’il s’agit au début d’un gouvernement étroit, afin de sauver le pays. Nous ne permettrons pas à Binyamin Netanyahou de transformer Israël en dictature »…

A quand l’interdiction du ministère de la Santé de proférer des stupidités et ne pas diffuser le virus de la médisance?

Photo Miriam Alster / Flash 90