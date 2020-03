Connaissez-vous Nakib Mashfouz ? Cet écrivain égyptien, Prix Nobel de littérature, résume ainsi la situation : “La peur ne fait pas mourir, elle empêche de vivre ! “

En 20 ans, cet édito est le plus difficile pour moi à écrire. Non je ne suis pas pessimiste, vous

me connaissez, simplement attristé : le P’tit Hebdo version papier ne sortira pas pour le moment. Vous lisez maintenant le dernier exemplaire jusqu’à nouvel ordre, en formule internet sur le site LPHinfo.com, sur notre Facebook, et distribué à 100 000 lecteurs par email, dont vous.

https://lphinfo.com/lire-le-plus-hebdo/

La situation est telle qu’il n’y a pratiquement plus de lieux où distribuer les journaux, ni assez de publicité pour financer l’imprimerie, la distribution, le graphisme, les journalistes… J’en profite pour remercier cette équipe formidable et talentueuse de LPH.

Alors oui, même votre fidèle compagnon du Shabbat est obligé de passer en version « quarantaine », hélas…

Nous subissons tous, en ce moment un grand mal, peut-être pire qu’une guerre : être attaqués sur tous les fronts, par on ne sait quel ennemi, sans savoir vraiment le localiser, ni comment se défendre. Alors on s’agite, on déclare, on comptabilise, on ferme, on limite, on s’isole. On essaye de comprendre, de se rassurer. Oui c’est le mot, se rassurer car personne n’est vraiment là pour nous apaiser en prononçant ces

mots magiques qu’on dit à son enfant lorsqu’il a peur : « Ne t’inquiète pas mon fils, ça va aller. Papa est là ».

Alors chacun à sa façon se tourne vers ce qui l’apaise, vers D.ieu, vers sa famille. Et chacun doit improviser face à cette nouvelle situation, gérer en parallèle ses émotions, ses enfants à la maison, l’arrêt de son travail, avec toutes les inquiétudes que cela engendre. Certains cherchent des signes, des raisons, pour être réconfortés.

Ce qui est magnifique dans notre peuple, c’est sa force. Celle qu’il sait déployer durant la bataille. On y croit, même quand tous baissent les bras. On a envie de pleurer et on rit. On rêve de s’enfuir, de s’enfouir aussi sous la couette et pourtant on s’agite. On se projette comme si tous les voyants étaient au vert. Ouvrons les yeux et regardons les choses en face. Nous avons aussi une chance, celle de se trouver en Israël en 2020, d’être les rois de la technologie avec les meilleurs. Professeurs, docteurs, penseurs, ingénieurs…, nous comprenons vite, et agissons

efficacement.

Et surtout, nous sommes les maîtres en prières. Quelques-uns parlent d’une vraie piste, vers la Gueoula…

Observons autour de nous, dans d’autres pays, de l’Italie à l’Iran en passant par la Chine …, ils sont sur un Titanic, on les a laissés danser sur le pont, et à présent ils payent le prix. Et nous alors ? On semble aller un peu mieux : nos frontières sont hermétiques alors que d’autres pays n’ont plus aucune maitrise de la situation. Mais apparemment, nous avons trop attendu. Or, nous savions aussi !

Demain nous oublierons peut être les dommages subis. L’après-Corona est bientôt là. Nous pourrons repenser et recréer normalement, comme avant.

Les amis, si on ne peut plus se serrer les mains, alors serrons-nous les coudes ! Vous êtes plus de 200 000 personnes à suivre Lphinfo.com, votre site en direct d’Israël. Nous allons, dans cette période tourmentée, continuer sans répit notre mission d’information.

Ce n’est pas la fin du monde mais je ne peux m’empêcher de m’interroger : « Est-ce que rien ne sera plus jamais comme avant ? »

Be aHava

Avraham