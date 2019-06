Après son limogeage par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Naftali Benett a fait une déclaration à la presse devant son domicile à Raanana. Il a d’abord pris acte de la décision du Premier ministre Binyamin Netanyahou de le limoger et a souligné « l’immense et rare priviliège qui lui a été donné d’être le ministre de l’Education en Israël ». Naftali Benett a promis qu’il fera tout pour que le passage du relais avec son successeur se fasse dans les meilleures conditions. « Nul n’est irremplaçable », a-t-il dit, rajoutant plus loin: « Ce matin j’étais le ministre de l’Education, ce soir je suis Naftali ».

La question lui a évidemment été posée quant à son avenir politique. Naftali Benett a annoncé qu’il se présentera à la tête de son parti la Nouvelle Droite mais cette fois-ci « de manière plus intelligente, plus sérieuse et plus humble », s’incluant dans cette intention. Il a repris le slogan du parti de droite incluant différents secteurs de la population. « Cette fois-ci, nous gagnerons », a t-il conclu.

Sarah Netanyahou opposée à l’arrivée d’Ayelet Shaked au Likoud?

Deux versions s’opposent quant à l’intervention de l’épouse du Premier ministre lors d’une réunion des chefs de la coalition mercredi dernier destinée à étudier les différents scénarios politiques possibles. Le commentateur politique de la chaîne Hadashot 13, Akiva Novik a révélé que selon des personnes présentes, l’épouse du Premier ministre aurait soudain demandé à parler en aparté à son mari, lui intimant fermement de ne pas accepter Ayelet Shaked au Likoud. Le Likoud officiel par contre dément catégoriquement toute intervention de Sarah Netanyahou sur cette question.

