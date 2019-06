Des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus de cent-mille, ont participé dimanche à la traditionnelle Marche des Drapeaux de Yom Yeroushalaïm. Le parcours s’est déroulé sans incidents particuliers et dans une ambiance très festive, avec chants et danses. D’importantes forces de police ont encadré les cortèges pour éviter toute provocation de part et d’autre lors des passages près des quartiers arrabes.

Seul bémol à noter dans cette magnifique fête, à la fin de la marche, devant le Kotel, le Grand rabbin séfarade d’Israël rav Itshak Yossef s’est adressé à la foule et a lancé un appel à la population à ne pas monter sur le Mont du Temple, estimant « qu’il faut attendre la venue du Messie et la reconstruction du Temple pour pouvoir y monter à nouveau »….

