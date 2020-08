Un sondage réalisé pour l’émission « Oulpan Chichi » demandait qui est le plus apte à occuper la place de Premier ministre. Dans un duel face à Benny Gantz, Binyamin Netanyahou le devance haut la main avec 38% d’opinions favorables contre 19% à peine au chef de Bleu-Blanc. Face à Yaïr Lapid, l’écart est encore plus grand et atteint 24%, et face à Gadi Eizencot (décidément le « nouveau messie » des médias…), Netanyahou obtient 43% de réponses positives contre 18% à l’ancien chef d’état-major. En revanche, le seul qui se rapproche aujourd’hui du Premier ministre est Naftali Benett qui obtient 26% de réponses favorables contre 36% à Binyamin Netaynahou. Le président de Yamina est donc actuellement celui qui se rapproche le plus de Binyamin Netanyahou comme apte à devenir un jour Premier ministre.

La popularité montante de Naftali Benett s’exprime aussi dans le sondage d’intentions de vote réalisé pour cette même émission télévisée:

Likoud : 31

Yesh Atid-Telem : 18 (17 si Gadi Eizencot dirigeait Bleu-Blanc)

Yamina : 16

Liste arabe unifiée : 15

Bleu-Blanc : 11 (12 avec Gadi Eizencot à sa tête)

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Israël Beiteinou : 8

Meretz : 6