Le président du parti Meretz, Nitzan Horovitz, a annoncé qu’il allait déposer une proposition de loi visant à interdire à un homme politique mis en examen pour corruption de former un gouvernement. Pour expliquer cette décision, qui mettra s’ailleurs Bleu-Blanc dans l’embarras, le chef du parti d’extrême gauche a dit : « Il est inconcevable qu’un homme accusé d’infractions pénales puisse diriger tout un pays en fonction de ses lubies et intérêts judiciaires. Il s’agit d’un texte de loi de bon sens, en faveur de l’Etat, de l’économie et de la démocratie, qui empêchera des suspects d’infractions pénales d’obtenir un mandat pour former un gouvernement. Il y a une majorité pour cet texte dans la Knesset actuelle et cela pourrait empêcher la tenue de nouvelles élections ». Pour l’instant Benny Gantz a refusé de s’engager à soutenir une telle proposition de loi.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90