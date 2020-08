Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans la capitale libanaise, contre le gouvernement mais aussi contre le Hezbollah. Ils ont notamment lancé un appel à la communauté internationale pour qu’elle aide le Liban à faire tomber l’organisation terroriste.

Lors de cette manifestation, des potences ont été dressées à la Place des Martyrs auxquelles ont été accrochées les figures des dirigeants libanais ainsi que celle de Hassan Nasrallah avec l’inscription : « Soit vous démissionnez soit vous serez pendus ! » Des portraits du président libanais Michel Aoun, allié du Hezbollah, ont été décrochés et piétinés. Des affrontements ont eu lieu entre des manifestants et la police aide de l’armée. Certains ont tenté de pénétrer dans l’enceinte du Parlement, puis du ministère des Affaires étrangères, voulant le proclamer « quartier général de la Révolution ».

On compte environ 117 blessés lors de ces manifestations dont 55 ont dû être hospitalisés.

Tentant de désamorcer cette grave crise, le Premier ministre Hassan Diab a annoncé samedi soir qu’il proposerait des élections législatives anticipées. Mais les manifestants, de plus en plus nombreux, ne font plus aucune confiance dans la classe politique. Ils ne croient pas non plus dans l’explication donnée par le président Aoun sur une « attaque étrangère » qui aurait été à l’origine des explosions qui ont secoué la capitale libanaise. Ce même président libanais qui refuse catégoriquement toute participation étrangère à l’enquête en cours au motif… »que cela noierait la vérité »!

Photo Pixabay