Des sources proches du Hezbollah ont fait savoir que « l’aile politique » de l’organisation terroriste aurait demandé à son « aile militaire » de quitter le territoire syrien dans un délai de 15 jours et d’acheminer tout le matériel militaire vers le sud-Liban « en vue de nouvelles missions ».

Si cette information est confirmée, il s’agira d’un signe confirmant que l’Iran et le Hezbollah entendent s’en prendre à Israël au cas où un conflit éclatait entre les Etats-Unis et l’Iran. Une telle intention a d’ailleurs déjà été annoncée par des hauts responsables politiques et militaires iraniens.

Les signes de l’extrême tension qui règne actuellement entre les deux pays se sont encore multipliés. Le Pentagone envisage d’envoyer entre 5.000 et 10.000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient ainsi que de nouvelles batteries de missiles « Patriots » et même de nouveaux bâtiments de guerre. De leur côté, les autorités iraniennes continuent à menacer. L’ayatollah Khamenei a déclaré mercredi que « la jeunesse iranienne assistera à la fin des ennemis de l’humanité: la destruction d’Israël et la fin de la civilisation américaine ».

L’amiral Ali Fadavi, l’un des commandants des Gardiens de la Révolution, a quant à lui annoncé que les forces iraniennes ont pris le contrôle de toute la partie nord des eaux du détroit d’Ormuz, dans le Golfe persique, région dans laquelle se trouvent au moins sept des bâtiments de guerre américains, dont le porte-avions USS Abraham Lincoln.

