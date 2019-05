Israël qui soigne des blessé syriens, Israël qui accueille dans ses hôpitaux des enfants de Gaza et leur sauve la vie, Israël qui va au quatre coins du monde pour sauver des sinistrés mais Israël condamné par l’OMS pour être « responsable de la crise sanitaire dans les territoires palestiniens »! Cela s’est passé mercredi à Genève dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’OMS, avec un texte écrit par l’Autorité Palestinienne, le Venezuela, Cuba, l’Equateur, le Pakistan, l’Afrique du Sud et plusieurs pays arabes dont…la Syrie!!! Oui, la Syrie. La résolution a été adoptée par 98 voix contre 7, et 21 abstentions.

Le président du Congrès juif mondial, Ron Lauder, a attaqué cette décision: « L’OMS a une fois de plus démontré ses doubles standards en condamnant unilatéralement Israël et en dédouanant totalement l’Autorité Palestinienne de sa responsabilité dans ce qui se passe dans les territoires qu’elle administre. Elle a également éludé des choses extrêmement graves qui se passent ailleurs dans le monde. Comme dans d’autres institutions de l’ONU, l’OMS ne s’est préoccupé que d’un seul pays, Israël alors que des populations entières sont en grand danger réel dans d’autres contrées. Cette résolution ne mentionne même pas le Hamas et sa responsabilité dans la crise sanitaire qui sévit dans la bande de Gaza (…) Par ailleurs, cette résolution occulte la grave corruption qui règne dans l’Autorité Palestinienne et la mauvaise utilisation des fonds qu’elle reçoit et qu’elle consacre aux salaires de terroristes assassins au lieu d’améliorer le système de santé dans ses territoires. ».

Ron Lauder a remercié les pays qui ont voté contre la résolution, notamment: les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Togo, le Guatemala. Il n’a hélas pas mentionné la France, la Quai d’Orsay ayant demandé à son représentant à l’OMS de soutenir la résolution déposée par la Syrie! Une honte. L’Allemagne a également soutenu la résolution.

