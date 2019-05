Un événement possède deux portées. La première liée au moment où il se produit et la seconde plus profonde, n’est dévoilée que quand il est en adéquation avec le présent. C’est par exemple, l’histoire de Ruth, a priori il ne s’agit que d’une conversion et par la suite nous en comprenons la portée puisqu’elle donne naissance à la royauté de David, à tel point que Shlomo Hamelekh l’appelle “la mère de la royauté”.

Il en est de même en ce qui concerne l’événement qui s’est produit à Lag Baomer. A priori, il ne s’agit que de la fin d’une épidémie ayant emporté les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ceci ne concerne que la portée factuelle de l’événement. Sa signification? L’échec de Rabbi Akiva à transmettre son enseignement, puisque tous ses élèves sont morts.

Mais Lag Baomer est aussi la Hilloula de Rabbi Shimon et la signification de cet événement, peut se comprendre comme suit. En premier lieu, nous savons que le temps est porteur de sa propre signification, ainsi, c’est parce que le 14 Nissan est un temps de délivrance, que la sortie d’Egypte se produisit le 14 Nissan, et non l’inverse. La période allant de Pessah à Chavouot était un temps porteur de joie. Par leur faute, les élèves de Rabbi Akiva, dénaturèrent l’essence de ce temps et en firent un temps de deuil. Quand des années plus tard Rabbi Shimon disparait à cette même date de Lag Baomer, date à laquelle l’épidémie prit fin, il ne fait que restaurer, dévoiler la nature intrinsèque de ce jour, qui est un temps non seulement de joie, mais de vie.

Comment s’y prend-t-il? Nous avons vu que Rabbi Akiva connut l’échec de la transmission de sa spiritualité, échec sanctionné par la mort de ses élèves qui se révélèrent incapables d’être à la hauteur de la Torah de leur maître. Rabbi Shimon, élève de Rabbi Akiva lui aussi, va relever ce défi là où son maître a échoué, à savoir par le dévoilement et la transmission de la Torah à travers le Zohar.

Le premier dévoilement de D-ieu, après la création du monde, fut le don de la Torah duquel il est dit : “Et tout le peuple regarde […] les voix […]”, car entendre c’est recevoir d’un maître, de bouche à oreille.

Rabbi Shimon Bar Yo’haï commence son enseignement dans le Zohar, par “regarde”, à l’inverse le Talmud, qui commence par “écoute”, indication que son enseignement vient directement du Créateur.

Il est écrit dans Le Zohar (deuxième partie, 38 – 1) “Qui ressemble à Notre Maître, l’Eternel ? (י-הו-ה) Rabbi Shimon Bar Yo’haï”. Ce qui semble être en contradiction avec les versets relatifs à la création de l’homme, comme il est écrit: “D-ieu dit, Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance”. Comment le Zohar peut-il affirmer que de toute l’humanité issue d’Adam, créé à l’image de D-ieu, il ne reste que Rabbi Shimon qui porte, encore, en lui, cette ressemblance? C’est la perdition d’être à l’image de D-ieu qui est ici abordée.

Le message de Rabbi Shimon n’est pas dans le limité, dans la transmission classique, humaine. Il invite le lecteur à regarder les voix et non pas à les écouter, ce qu’il transmet est d’ordre Sinaïtique, au-delà de la logique humaine. La grande majorité du peuple ne comprend pas nécessairement le texte du Zohar, pourtant le jour de sa Hiloula, près d’un million de personnes se rendent sur son tombeau! Du fait que le ressenti du don de la Torah dépasse la logique, la compréhension, le message de maître à élève, de bouche à oreille. Dans le Zohar, le son est saisi par l’œil lequel embrasse la réalité dans une globalité faite de milliers de détails, et non par l’oreille, qui ne peut saisir qu’un seul son à la fois.

Comment rester indifférent face à une œuvre d’une telle ampleur? D-ieu nous parle dans ce livre, ce recueil est un deuxième don de la Torah, sans prendre en compte nos connaissances, notre degré spirituel, nos intellects, car cet ouvrage, pure prophétie pour un peuple de prophète, se dévoile chaque jour un peu plus, et ça tout le monde le sait, le sent, nous nous approchons de la fin d’une galout bien trop longue, et la promesse est donnée dans la Torah:

וַיֹּאמֶר לוֹ מֹשֶׁה הַמְקַנֵּא אַתָּה לִי וּמִי יִתֵּן כָּל עַם יְ »הוָ »ה נְבִיאִים כִּי יִתֵּן יְ »הוָ »ה אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם.

Moshé répondit (à Yeoshoua): « tu es jaloux poue moi !? Mais que tout le peuple de l’Eternel soit prophète! Car l’Eternel dévoilera son souffle (prophétique) sur eux ».

Sur ce verset le Rav Kook dit que, juste avant la gueoula, le peuple juif renouera avec la tradition plusieurs fois millénaire, disparue depuis, d’où les mots de Moshé Rabbénou: l’Eternel dévoilera son souffle de prophétie (au futur).

C’est d’ailleurs la réponse du Mashia’h au Baal Chem tov, qui lui demandait la date de sa venue: “Je viendrai, lorsque tes sources se répandront à l’extérieur, dans le monde, et que ceux-là même qui les répandent pratiqueront comme toi les unifications des noms saints de l’Eternel et (ce que l’on appelle) l’élévation de l’âme, forme de “Yoga” consistant à élever son âme vers des degrés spirituels, sans pour autant quitter son enveloppe corporelle, ramenant de là-bas des messages prophétiques.

Le texte du Zohar n’est pas une invitation à l’étude, écoute! Mais à la prophétie, regarde!

Les textes émanant d’un maître sont la transmission d’un savoir du passé, de génération en génération, d’un message émanant, certes de D-ieu, mais passant par l’homme au fil des siècles. Le Zohar est un message pour le futur, vers la gueoula présente à chaque instant.

Parce que le nom employé dans le Zohar, lorsque la question est posée de savoir chez qui peut-on voir l’Eternel, est י-הו-ה qui signifie il était, il est et il sera tout à la fois, le message de Rabbi Shimon Bar Yo’haï, lui, est intemporel, regarde!!

Photo by Meir Vaknin/Flash90