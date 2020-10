L’ancien ministre de la Défense et actuel président du parti Telem a déclaré sur Ynet qu’il n’exclut pas une nouvelle coopération avec Benny Gantz et Gaby Ashkenazy, dans le but de faire battre Binyamin Netanyahou : « Je suis certes très déçu par eux, ils le savent. Mais je suis en contact avec Benny Gantz, nous nous sommes rencontrés dernièrement. Il se peut qu’il y ait une collaboration dans le futur car l’objectif est noble mais Bleu-Blanc ne se reconstituera plus comme alliance entre nos partis. On ne peut plus reconstituer des oeufs à partir d’une omelette. S’ils veulent conclure une nouvelle alliance sous la bannière d’un autre dirigeant, nous coopèrerons bien entendu, car il s’agit de remplacer Binyamin Netanyahou ».

Zeev Elkin : Moshé Yaalon est obsessionnel

Le ministre de l’Enseignement supérieur (et de l’Eau) Zeev Elkin a évoqué les incessantes et virulentes attaques de Moshé Yaalon contre Binyamin Netanyahou et l’a qualifié « d’obsessionnel » concernant le Premier ministre: « Il a été un ministre important sous Netanyahou, mais je crois que le point de rupture a été lorsque le ministère de la Défense a été confié à Avigdor Lieberman ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90