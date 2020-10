Hila Shammaï, jeune fille de 14 ans atteinte d’un cancer, a adressé ses voeux au Premier ministre Binyamin Netanyahou à l’occasion de son 71e anniversaire. Au mois d’août dernier, Binyamin Netanyahou lui avait rendu visite à l’hôpital et lui avait adressé des paroles de réconfort et d’encouragement pour son combat contre la maladie.

Dans son message filmé, Hila dit au Premier ministre : « Je vous souhaite le bonheur, la réussite et beaucoup de santé. Je me souviens de notre rencontre à ‘Ra’hashei Lev’, à Tel-Hashomer et j’avais découvert quel homme vous êtes et quel bon coeur vous avez. Sachez que notre rencontre m’accompagne depuis lors dans mon processus et elle m’a beaucoup aidée et renforcée. Alors, merci beaucoup et heureux anniversaire ! »

Vidéo :

Vidéo de la visite du premier ministre en août 2020

Photo Département Rah’ashei Lev – Tel Hashomer