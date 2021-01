Moshé Yaalon plante le dernier clou dans le cercueil de Bleu-Blanc

L’aventure du « grand Bleu-Blanc » qui avait démarré sous les flonflons et les confettis il y a exactement deux ans vient de subir un coup fatal avec la séparation entre Moshé Yaalon et Yesh Atid. L’ancien ministre de la Défense et président du parti Telem a décidé de mettre fin à son alliance avec Yaïr Lapid et de « courir » en solitaire lors des prochaines élections, en tout cas pour l’instant. Moshé Yaalon a déjà fait coller des affiches dans le pays avec son portrait et le nom de son parti. L’ancien ministre avait pourtant juré fidélité à Yaïr Lapid lorsque Benny Gantz avait donné un premier coup de canif dans le bloc Bleu-Blanc en rejoignant de manière surprenante le gouvernement Netanyahou. Depuis lors, Lapid et Yaalon semblaient partis pour former un tandem solide…

Il y a quelques semaines, Moshé Yaalon, qui s’avère être un piètre politicien, avait déjà annoncé un départ pour former un nouveau parti avec l’ancien chef d’état-major Gadi Azencot. Annonce prématurée, car ce dernier avait démenti. Entre temps, Azencot a annoncé qu’il ne souhaitait pas entrer dans la vie politique pour l’instant.

Les rumeurs continuaient toutefois sur une intention de Moshé Yaalon de se séparer de Yaïr Lapid mais les deux hommes démentaient formellement.

Après avoir compris la situation, Yaïr Lapid a écrit samedi soir sur compte Twitter : « J’estime et respecte Moshé Yaalon et lui souhaite bonne réussite pour la suite ».

Ainsi, des « quatre mousquetaires » qui dansaient un peu tôt en signe de victoire sur l’estrade au soir des élections d’avril 2019, l’un a quitté la vie politique (Gaby Ashkenazy), un deuxième – Benny Gantz – a vu s’envoler son rêve de devenir Premier ministre et reste à la tête d’un parti exsangue qui frôle l’inéligibilité, le troisième – Moshé Yaalon – dirige désormais un parti qui n’a aucune chance d’entrer seul à la prochaine Knesset et quant à Yaïr Lapid, qui donne une image d’un politicien lâché par ses partenaires, il doit se demander « ce qu’il a été faire dans cette galère »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90