A dix semaines des élections, Avigdor Lieberman continue sur sa ligne radicale contre les orthodoxes. Rappelons que c’est sur la question de la loi de conscription des orthodoxes qu’il avait fait tomber le gouvernement Netanyahou puis refusé d’en faire partie après les élections d’avril 2019, provoquant ainsi l’instabilité politique qu’Israël connaît jusqu’à ce jour.

Samedi soir, à la télévision, le président d’Israël Beitenou est resté « fidèle » à sa ligne intransigeante. Il a exprimé son intention, s’il entrait dans le prochain gouvernement, de mettre fin au système « Torato Emounato » qui prévaut depuis la création de l’Etat d’Israël et qui exempte de service national les orthodoxes qui étudient dans les yeshivot et les kollelim. Lieberman prévoit aussi et ainsi de supprimer les subventions accordées aux étudiants en yeshiva et de réduire les allocations familiales. Objectif selon lui : pousser 140.000 orthodoxes à entrer dans la vie active.

La question de la conscription des jeunes orthodoxes et leur participation à l’effort national reste une vraie question qui devra trouver des solutions par le dialogue et la stimulation. Il est moins que certain que des solutions radicales telles que prônées par Avigdor Lieberman puissent résoudre cette question qui reste comme une épine dans le pied de l’Etat d’Israël depuis sa création.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90